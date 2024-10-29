Путин указом освободил часть граждан РФ от уплаты НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин освободил ряд россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.
В документе сказано, что граждане, взявшие жилищный кредит до 2025 года, освобождаются от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
Такая льгота предусмотрена для тех россиян, кто взял кредиты на строительство или покупку жилья. Это же касается и земельных участков.
Для получения льготы должны быть выполнены два условия. Первое заключается в том, что договор должен быть заключен до 31 декабря текущего года. Второе — гражданин должен иметь право на соответствующий налоговый вычет, которое подтверждено документально.
Закон вступил в силу со дня опубликования.
Ранее Путин указом повысил МРОТ на 16,6%. Таким образом, показатель вырастет с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.