сегодня в 22:46

Путин разрешил иностранцам до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать поставку российского газа в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента от 31 марта <…> изменения, заменив <…> слова „До 1 июля 2025 г.“ словами „До 1 октября 2025 г.“, — говорится в тексте.

Отмечается, что указ вступает в законную силу со дня опубликования.

На фоне американских санкций против Газпромбанка произошли существенные изменения в системе оплаты российского газа. Сначала зарубежным партнерам предоставили возможность производить конвертацию в альтернативных российских банках с последующим переводом рублей на счет поставщика в Газпромбанке.

Позднее механизм расчетов был дополнительно модернизирован, появилась опция привлечения посредников для перечисления средств, а также учета взаимных требований при расчетах. Российские экспортеры газа получили право засчитывать встречные обязательства иностранных компаний. Таким образом система платежей стала более гибкой, предоставляя зарубежным покупателям различные варианты оплаты в условиях санкционных ограничений.