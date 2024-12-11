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Президент России Владимир Путин заявил, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург неизбежно подорожает. По его словам, на это повлияет инфляция, ключевая ставка и удорожание кредитов от коммерческих банков, сообщает РИА Новости .

«Удорожание неизбежно», — отметил он.

Первые поезда планируют пустить по ВСМ 1 апреля 2028 года. Предполагается, что новый железнодорожный поток увеличит туристические потоки между городами.

Ранее сообщалось, что депутаты Мособлдумы приняли закон для поддержки создания и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта. Одним из первых таких проектов стала ВСМ Москва — Санкт-Петербург.