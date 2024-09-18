Путин продлил действие продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025–2026

Президент РФ Владимир Путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025–2026 годы. Полный текст соответствующего указа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года продлевается действие специальных экономических мер, введенных в 2014 году. Они направлены на защиту национальных интересов России.

Указ вступил в силу со дня подписания, то есть с 18 сентября.

В 2014 году запрет вводился на один год. Затем его несколько раз продлевали. Отмечается, что его впервые продлили сразу на два года.

Продовольственное эмбарго было введено в ответ на недружественные действия Запада. Так, под действие указа попадает продукция из США, Австралии, стран ЕС и т. д.

Ранее, в годовщину эмбарго, в Минсельхозе заявили, что России хватает еды. Также страна укрепила позиции на мировой арене как гарант продовольственной безопасности.