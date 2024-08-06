В годовщину эмбарго в Минсельхозе заявили, что России хватает еды

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что Россия укрепила позиции на мировой арене как гарант продовольственной безопасности. С таким заявлением министр выступила в канун 10-летней годовщины введения страной продовольственного эмбарго в ответ на санкции, сообщает газета «Известия» .

Лут отметила, что отечественные производители могут производить «практически что угодно», а также подстраиваться под любые ситуации.

«Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире», — сказала глава Минсельхоза.

Это утверждение подтвердилось в 2022–2023 годы, когда Россию покинули некоторые зарубежные компании, отметила Лут. По словам министра, тогда освободившиеся ниши начали оперативно осваивать российские фирмы, а потребители не почувствовали изменений от нововведений.