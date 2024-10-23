Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения, чтобы максимально реализовать потенциал растущих экономик стран, входящих в организацию, сообщает Кремль .

Путин считает, что странам, входящим в БРИКС, нужно нарастить сотрудничество сразу в ряде областей: в технологиях, образовании, эффективного освоения ресурсов, а также в торговле, логистике, финансах и страховании. Но для этого нужно создать новую платформу.

«В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны глобального юга и востока», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин открыл второй день саммита БРИКС, который проходит в Казани. Российский лидер подчеркнул, что в объединение входят единомышленники, которые выступают за равенство и взаимоуважение.