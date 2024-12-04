Путин предложил разрешить жителям России выводить дивиденды с инвестсчетов

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением разрешить гражданам зачисление дивидендов по акциям, купленным на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на другие счета, сообщает РБК .

«Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных инвестсчетах», — сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Это даст возможность распоряжаться заработанными средствами по своему усмотрению и, что немаловажно, в любой момент, заключил глава государства.

На сегодняшний день в России дивиденды и купоны по ИИС-3 не могут быть переведены на счета, отличные от ИИС.

Ранее Владимир Путин заявил, что долевое страхование жизни россиян, совмещающее страхование и инвестирование, запустят в РФ с 1 января следующего года.