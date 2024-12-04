Путин: долевое страхование жизни граждан начнет действовать с 1 января

Глава государства Владимир Путин сказал, что долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование, запустят в РФ с 1 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, в таком виде совмещены принципы классического страхования и инвестирования, когда гражданин вкладывает собственные средства в акции компаний, получает доход и еще страхует свою жизнь и здоровье.

Президент добавил, что властям страны необходимо гарантировать возврат средств при долевом страховании и предусмотреть их госстрахование на 2,8 млн рублей. Еще следует предложить меры налогового стимулирования, прежде всего налоговые вычеты на инвестируемые суммы.

«Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».