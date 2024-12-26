Путин подписал закон, обязывающий предупреждать россиян в рекламе кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон. Согласно документу, распространители рекламы должны прописывать полные данные про условия взятия кредитов, а также займов во время рекламы услуг. Указ опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов .

Если продвигается кредит, в котором есть минимум одно условие, которое может увеличить полную стоимость, клиентов об этом должны предупредить. Для этого должна использоваться фраза: «Изучите все условия кредита», после чего указывается ссылка на сайт компании, выдающей займ.

На радио, телевидении или в видеоформате длина кадра должна быть минимум три секунды. Также при публикации в видео надпись должна занимать минимум 5% площади кадра.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают законопроект по установке «периода охлаждения» при выдаче кредита. Для сумм от 50 до 200 тыс. рублей он составляет четыре часа. Для сумм от 200 тыс. — 48 часов.