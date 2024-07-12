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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налогообложения с 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налогообложения с 2025 года. Об этом сообщается на сайте официально опубликованных правовых актов.

Согласно документу, с 2025 года в РФ вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

Ожидается, что повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации. Его ввели в рамках совершенствования фискальной политики.