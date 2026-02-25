Психология долгов: почему россиянам постоянно не хватает денег

Бизнес-психолог Косс: избавиться от долгов можно через поиск триггеров для трат

Распространено мнение, что финансовые обязательства возникают из-за небольшого дохода, экономических трудностей или банальной неудачи. Однако истинная причина может крыться не в состоянии счета, а в сознании человека. Бизнес-психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс рассказала, почему россиянам постоянно не хватает денег, также рекомендовала поискать триггеры для трат и переписать сценарии поведения, чтобы изменить привычку, сообщает MIR24.TV .

К перманентной нехватке средств и существованию в кредит чаще ведут не внешние факторы, а внутренние убеждения и привычные схемы действий. По словам Косс, материальные ценности нередко превращаются в инструмент для обретения одобрения. Желание «производить впечатление, вместо того чтобы быть» перевешивает рациональность — отсюда и займы на чрезмерно дорогие вещи, поездки и удовольствия.

Психология долгов

По словам психолога, иногда с детства формируется ощущение, что каждый человек всем обязан, даже в ущерб себе. Тогда во взрослом возрасте долги превращаются в механизм повторного проживания этого знакомого состояния. Личность с такой установкой систематически берет займы, соглашается на невыгодные условия, жертвует своими интересами, чтобы помочь другим без необходимости, сознательно усложняет свое материальное положение.

Финансовые вопросы могут восприниматься как нечто незначительное на фоне духовного развития. Деньги кажутся чем-то второстепенным, «нечистым» или просто неинтересным.

Постоянные долги зачастую удовлетворяют глубинные психологические запросы. Пока человек не осознает этих скрытых преимуществ, борьба с обязательствами будет напоминать попытку вычерпать воду из протекающей лодки. Долг становится универсальным оправданием: «Я не могу сменить работу/запустить проект/отправиться в путешествие из-за кредитов». Это снимает груз ответственности за свою судьбу и страх поражения.

Также жизнь в долг — способ получить поддержку и живое участие родных. Роль «жертвы» может быть эмоционально комфортна, особенно если в иных сферах человек не чувствует своей значимости.

Пока роль должника приносит скрытые «бонусы», у психики нет стимула от нее избавляться. Понимание истинной цены этих «преимуществ» — ключ к смене жизненного сценария.

Стратегии выхода из «долгового цикла»

Составить бюджет и реструктуризировать займы — необходимо, но не достаточно. Без коррекции мышления финансовая стратегия даст лишь краткосрочный эффект. Косс предлагает психологические методики, помогающие найти путь из долговой ловушки.

Первый и самый критичный шаг — взглянуть своей финансовой реальности в глаза без страха и отрицания. В течение недели вести «дневник настроений и трат». Фиксироваться нужно на ощущениях в момент покупок (раздражение, скуку, беспокойство). Человек быстро обнаружит закономерность. Например, «просмотр соцсетей, чувство несостоятельности, покупка одежды в рассрочку».

Затем составьте «список антидотов» — действий, которые дарят схожие эмоции без затрат. Тревога? — десятиминутная прогулка. Скука? — звонок приятелю. Чувство неполноценности? — прочтение главы вдохновляющей книги. Главная цель — разорвать рефлекс «негативная эмоция — кошелек».

Также можно сформировать среду для финансового благополучия. Чаще всего люди неосознанно перенимают установки своего ближайшего круга общения. Если друзья привыкли жить в кредит, то долги кажутся нормой. Чтобы освободиться от долгов, необходимо найти и нейтрализовать вторичные выгоды, которые они приносят.

Освободиться от долгов помогают следующие шаги: признать ситуацию, отследить триггеры эмоциональных трат, провести аудит окружения и пересмотреть сценарий вторичных выгод хронического должника — необходимый первый шаг к жизни в финансовой свободе.

