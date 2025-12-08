Производство водки в России за 11 месяцев снизилось на 5,5%

По итогам января-ноября текущего года, производство водки в РФ снизилось на 5,5% до 69,5 млн декалитров (дал) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Росалкогольтабакконтроля.

Производство алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в стране с января по ноябрь составило 158,5 млн дал. Это на 6,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Так, выпуск коньяка уменьшился до 7,5 млн дал (- 15,9%). При этом производство ликероводочных изделий возросло до 17,5 млн дал (+8,7%). В общей сложности за отчетный период было произведено 104 млн декалитров алкогольных напитков с крепостью более 9 градусов. Это на 3,5% меньше, чем в прошлом году.

За первые 11 месяцев текущего года производство виноградных вин увеличилось на 11,6%, достигнув объема в 33,3 млн дал. Выпуск игристых (шампанских) вин вырос до 17,1 млн декалитров (+8,2%).

Производство безалкогольных виноградосодержащих напитков снизилось до 57,9 тыс. дал, тогда как объем напитков с содержанием этилового спирта упал до 19,5 тыс. дал. В сегменте плодовой алкогольной продукции выпуск сократился до 1,6 млн дал по сравнению с 5,6 млн дал в 2024 году.

Кроме того, производство слабого алкоголя продолжает значительно сокращаться. По сравнению с 2024 годом, когда было выпущено 9,6 млн дал, текущий показатель составляет всего 1,3 млн декалитров.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить круглосуточные магазины из-за продажи алкоголя ночью. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.