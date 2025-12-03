В РФ хотят запретить круглосуточные магазины из-за продажи алкоголя ночью

Заксобрание Кировской области инициировало ограничение работы круглосуточных магазинов в стране, оно направлено на борьбу с продажей алкоголя по ночам, пишет газета «Известия» .

Данный проект закона внесли в Госдуму. В пояснительной записке к документу уточняется, что небольшие магазины, которые работают в формате «24 часа», несмотря на запрет, продолжают незаконно торговать спиртным по ночам.

В Кировской области, по данным авторов этой законодательной инициативы, данный вопрос стоит очень остро. На круглосуточные магазины, которые находятся в многоквартирных домах, поступают жалобы от жителей.

Для решения проблемы они предложили закрепить за субъектами страны право устанавливать допограничения, связанные с определением режима работы торговых точек с 23:00 до 08:00.

«Алкоголь, приобретенный в обход перечисленных требований, несет реальную угрозу для здоровья и жизни потребителя. Именно в ночное время, как правило, продается нелегальная продукция», — предупредили в Росалкогольтабакконтроле.

Как рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, одна из схем продажи алкоголя ночью подразумевает, что бутылки продают покупателям за наличные, а утром кассиры пробивают их в разрешенное время.

Еще продавать спиртное по ночам позволяет цифровая дистрибуция через Telegram-ботов под видом «курьерской услуги» или агентского договора с раздельной оплатой алкоголя и доставки. Есть и притворные сделки с продажей алкоголя под видом «сувенирной продукции», отметил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По словам адвоката Московской палаты адвокатов, члена Ассоциации юристов РФ Шона Бетрозова, также действует схема с дистанционной реализацией алкоголя: в мессенджерах размещают каталог, где указаны только закуски и безалкогольные напитки, а спиртное идет как приложение к заказу.

Он добавил, что в ряде городов работают так называемые «клубы по интересам», где продажу спиртного прикрывают системой членских взносов. То есть человек оплачивает закуски, а горячительное ему дают якобы в подарок.

Ставцев предупредил, что любой алкоголь, продающийся по нелегальным каналам, несет огромные риски. Но это уже вопрос грамотности населения. При этом специалист считает, что просветительскую работу среди россиян следует продолжать, объясняя, что покупка спиртного в неустановленных местах опасна для жизни.

«Это куда действеннее, чем закрывать круглосуточные магазины, встречающиеся и так в небольшом количестве, лишив людей возможности покупать продукты в любое время», — подчеркнул Ставцев.

Как пояснил Бетрозов, риск закрытия круглосуточных магазинов в городах еще состоит и в том, что под запрет могут попасть аптеки, магазины на АЗС и точки возле вокзалов, где жители ночью покупают воду, продукты первой необходимости и детское питание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.