Производство пива в России выросло до максимума за 11 лет

Производство пива в России по итогам первого полугодия 2024 года достигло максимума за одиннадцать лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В период с января по июнь его производство выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 451,4 тысячи декалитров. Это максимальный показатель с 2013 года. Тогда было выпущено 451,9 тысячи декалитров.

Больше всего пива произвели в июне. Этот месяц стал рекордным, так как выпуск напитка составил 88,2 тысячи декалитров. Это больше, чем месяц ранее, на 1,8%, а годом ранее — на 6,9%.

Больше всего произвели пиво крепостью от 0,5% до 8,6%. На него пришлось 85% всего выпуска.

В июне на территорию России ввезли 3,6 млн л пива в кегах, что на 18% больше, чем в прошлом году. По словам аналитиков, поставки из стран ЕАЭС увеличились на 29% и составили 690,8 тыс. л.