Импорт пива в РФ начал увеличиваться впервые за 2 года

В июне на территорию России ввезли 3,6 млн л пива в кегах, что на 18% больше, чем в прошлом году. По словам аналитиков, поставки из стран ЕАЭС увеличились на 29% и составили 690,8 тыс. л, сообщает «Коммерсант» .

За период с мая 2023 года по май 2024 года доля зарубежной продукции в структуре продаж увеличилась с 5,5% до 6,8%, а лицензированной, то есть которую произвели в России под иностранными брендами, – с 31,6% до 32,5%.

Всего продажи в категориях выросли на 28% и 11%. По данным Евростата, в апреле из Евросоюза в РФ ввезли 26,7 тыс. тонн пива, что на 15% больше, чем год назад. За январь–апрель значение сократилось на 9,1%.

Сложности с поставками в Россию импортного пива начались с введением санкций в 2022 году. За период с мая 2022 года по май 2023 года продажи зарубежной продукции уменьшились на 43%.