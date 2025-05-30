Производство кваса в Подмосковье выросл почти на 19%

За три месяца этого года подмосковные производители выпустили более 7,9 тыс. литров кваса. Объемы производства относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 18,9%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московской областью произведено более 24,3% от общего в Центральном Федеральном округе и 5,6% от общероссийского объема. В 2024 году региональные компании выпустили 41,1 тыс. литров напитка.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы ведущих производителей: ООО НПО «СЛАВИЧЪ» из Зарайска, выпускающего квас «Бражник» по старинному русскому рецепту, ООО «Фонтан» из Орехово-Зуево, в линейке которого представлен квас «Медовый» и ООО «Завод Напитков „РОСЪ“ с широким ассортиментом данного вида напитка — окрошечный, летний с яблочным соком, хлебный, деревенский и другие.

Производством пенного данного вида продукции занимаются и локальные производители. Так, на квасоварне «Сергиев Канон» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре готовят натуральный квас на ржаной закваске по старинному монастырскому рецепту, который исключает использование промышленных дрожжей. Напиток обладает кисловато-сладким вкусом и ароматом свежевыпеченного хлеба. Помимо этого, в монастырской квасоварне выпускают морсы из облепихи, клюквы и шиповника, медовый сбитень на травах, лимонады и другие напитки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.