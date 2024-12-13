Производство детских товаров в России выросло на 5%

В доме правительства Московской области провели заседание координационного совета по промышленности. Оно было итоговым мероприятием Минпромторга России в 2024 году. Тема заседания: «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

«Хочу отметить, что объемы производства детских товаров у нас достаточно динамично растут. В этом году и в прошлом мы видим рост порядка 5%. Основную часть федеральной поддержки отрасли мы осуществляем через единую региональную субсидию, в которую будет выделено отдельное направление финансирования производителей детских товаров», — сказал Алиханов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все главы регионов стараются помогать развитию новых предприятий.

«Каждый регион, каждый губернатор вместе со своей командой старается, чтобы и в Ленинграде, и в Иванове, и в Мурманске, и у нас, в Подмосковье, мы могли помочь и содействовать новым предприятиям», — сказал Воробьев на съезде координационного совета.