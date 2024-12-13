Андрей Воробьев: каждый губернатор старается помогать развитию новых предприятий

«Каждый регион, каждый губернатор вместе со своей командой старается, чтобы и в Ленинграде, и в Иванове, и в Мурманске, и у нас, в Подмосковье, мы могли помочь и содействовать новым предприятиям», - сказал Воробьев на съезде координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

Он подчеркнул, что вызовов всегда хватало, и дальше их меньше не будет. Поэтому возможность собраться и все обсудить – очень важна.

Заседание координационного совета провели в доме правительства Московской области. На мероприятие приехали министры промышленности субъектов РФ, главы промпредприятий, представители профильных организаций, эксперты в сфере промышленной политики и экономики.