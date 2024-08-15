Производители продуктов питания в РФ массово поднимают закупочные цены

Производители уже предупредили ритейлеров о повышении цен в августе–сентябре. Такие обращения получили компании Ritter Sport, Mars, «Славянка», «Дымка», «Экомилк», Viola, «Балтика», «Милком» и многие другие.

Ритейлеры проверяют полученные письма на обоснованность. При этом некоторые продукты питания, например, шоколад и выпечка, дорожают в этом году не первый раз. Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что ритейлеры не всегда повышают цены зеркально поставщикам.

«Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж», — пояснила она.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта легковых автомобилей вырастет в России к концу текущего года на 10%. На рост цен повлияют несколько факторов. Один из них — растущая реальная инфляция на товары и услуги. Также влияет и стоимость запчастей, которая зависит от валютного курса.