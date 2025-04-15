Прогноз экспертов: курс доллара может достичь 130 рублей за доллар

Goldman Sachs предполагает падение рубля до 100 за доллар к лету

Аналитики Goldman Sachs ожидают подорожание доллара до 100 рублей к лету 2025 года, а к 2028 году — до 130 рублей, пишет РБК .

Экономисты связывают ожидаемое ослабление российской валюты с сохраняющимся санкционным давлением и структурными изменениями в экономике страны. Особое внимание уделяется прогнозируемому росту курса на 58% за три года — с текущих 82 до 130 рублей за доллар к 2028 году.

На фоне этих долгосрочных ожиданий рубль демонстрирует краткосрочное укрепление — 16 апреля курс ЦБ составил 82,3 рубля за доллар, что стало минимальным значением с 20 марта.

Прогноз Goldman Sachs резко контрастирует с недавней оценкой Bloomberg, назвавшего рубль лучшей валютой 2025 года, превзошедшей по доходности даже золото.