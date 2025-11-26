Профсоюзы поддерживают введение в РФ оплачиваемого отпуска в 35 дней

Российские профсоюзы поддерживают инициативу о введении для сотрудников оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Сергей Черногаев.

Ранее министр труда и соцзащиты страны Антон Котяков заявил, что министерство готово рассмотреть инициативу о 35-дневном оплачиваемом отпуске.

«Если все эти дни будут оплачиваться, то, конечно, мы выступаем только за», — отметил Черногаев в интервью ТАСС.

По его словам, от данного нововведения может быть и другой эффект. Так, могут увеличиться отпуска, но часть дней работодатель не будет оплачивать. В этом случае необходимо более детально рассматривать инициативу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.