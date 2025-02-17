Профессор Толкачев объяснил причины падения курса доллара

Падение курса доллара, наблюдаемое в последнее время может быть вызвано притоком иностранного капитала на рынок российских государственных облигаций, заявил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Наблюдаемое сейчас заметное снижение курса доллара, видимо, вызвано новейшими тенденциями на рынке капитала, а именно, притоком иностранного капитала на высокодоходный рынок государственных облигаций России после трех лет непрерывного оттока. Растущее предложение доллара гонит его курс вниз», — сказал он.

При этом ожидать снижения цен на импортируемые товары не стоит, полагает экономист. Для этого должны соблюдаться как минимум два условия, объясняет он. Во-первых, острая конкурентная среда производителей внутри страны. Во-вторых, доверие к валютной политике ЦБ РФ или четкие ориентиры с его стороны относительно курсовой политики управляемого плавания.