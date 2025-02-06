Продукты с «честным» весом возвращаются на полки российских магазинов

Производители продуктов питания в России все реже прибегают к уменьшению веса упаковки, чтобы сохранить стоимость товара. В некоторых продуктах наблюдается обратная тенденция — увеличение объёма упаковки, сообщает «Российская газета» .

Согласно данным исследовательской компании NTech, практика уменьшения количества упаковки при сохранении стоимости (шринкфляция) на рынке продолжается, хотя ее темпы замедляются. В III квартале 2023 года рост составлял 3,5%, но через год снизился до менее чем 2%.

Особенно активно этот метод используется в бакалее (почти 5%) и хлебобулочных изделиях (более 4%). В молочных продуктах больше не наблюдается увеличения объема упаковок в 970 или 930 мл, то же самое относится и к кормам для домашних животных.

При этом в некоторых категориях наблюдается тенденция к увеличению объема продукции. Наиболее показательным примером является молоко, которое все чаще продается не в привычной таре весом 930 граммов, а в упаковках объемом 1,4 или 2 литра.

Ранее стало известно, что Белоруссия резко сократила поставки сливочного масла в Россию. Это вызвало серьезную обеспокоенность участников рынка. Продукт стал одним из лидеров по росту цен в 2024 году.