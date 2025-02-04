Белоруссия резко сократила поставки сливочного масла в Россию

Поставки сливочного масла из Белоруссии в РФ существенно уменьшились в первый месяц 2025 года. Крупнейший российский импортер этого молочного продукта сократил экспорт на 4,6 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Статистика показывает значительное падение объемов: если в январе 2024 года в Россию было импортировано 10,2 тыс. тонн белорусского масла, то год спустя этот показатель составил лишь 5,6 тыс. тонн. Таким образом, поставки сократились практически вдвое — в 1,8 раза, что вызывает серьезную обеспокоенность участников рынка.

При этом в России сливочное масло стало одним из лидеров по росту цен в 2024 году. Согласно статистике Росстата, цены на этот молочный продукт в рознице выросли более чем на треть — на 36,2%.

Хотя Россельхознадзор не раскрыл конкретных причин изменений на рынке, ситуацию с резким сокращением белорусских поставок удалось частично стабилизировать. Этому способствовало увеличение импорта из других государств. Особенно заметно вырос объем поставок из Азербайджана — в январе 2024 года он достиг 940 тонн, что в 4 раза превышает предыдущие показатели в 240 тонн. Кроме того, значительный вклад в импорт внесли поставки из стран Южной Америки — Уругвая и Аргентины.