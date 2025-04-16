Продукция «ВестМедГрупп» внесена в реестр российской промышленной продукции

Компания «ВестМедГрупп», работающая в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», успешно прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям промышленной продукции российского производства и была включена в единый реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций: промышленности и науки Московской области.

Попадание в реестр открывает перед компанией «ВестМедГрупп» доступ к широкому спектру мер государственной поддержки, включая финансирование, субсидии и акселерационные программы, а также подтверждает высокий уровень качества продукции.

Сертифицированное оборудование компании охватывает широкий ассортимент решений для здравоохранения — это оборудование для систем медицинского газоснабжения, включая источники медицинских и технических газов, оборудование для экстренной медицины, в том числе мобильные средства для кислородной поддержки, устройства для диагностики и мониторинга за состоянием пациентов и другое.

Эти изделия соответствуют строгим стандартам, установленным российским законодательством, и отражают приверженность компании принципам устойчивого развития отечественной промышленности.