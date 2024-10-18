Продажи бензина АИ-95 в рознице начали приносить прибыль российским АЗС

Российские АЗС снова получают прибыль от продаж бензина АИ-95 в рознице. Заправки терпели убытки при реализации этого топлива с начала августа, сообщает РБК .

Валовая маржинальность при продаже бензина АИ-95 в среднем увеличилась с 7 по 14 октября на 0,54 руб., до 0,26 руб. за литр. Такие положительные показатели фиксируются впервые с начала августа.

Минимальная маржинальность за этот год была в сентябре — минус 1,6 руб. за литр. А вот маржинальность АИ-92 всегда была высокой, за отчетный период она снизилась, но незначительно — на 0,03 руб. за литр, до 3,27 руб. и 6,31 руб. за литр.

Исходя из этих данных, эксперты прогнозируют «некоторую стабилизацию ситуации на рынке». В ближайшее время АЗС могут рассчитывать на доходы от реализации бензина АИ-95 в рознице. Однако о полной стабилизации рынка судить пока еще рано, напоминают эксперты.

Ранее стало известно, что цены на бензин в России снова начнут расти в ноябре. Они пойдут в гору в связи с похолоданием и ремонтами на НПЗ.