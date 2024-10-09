Цены на бензин в России снова начнут расти в ноябре

В настоящее время стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 остается неизменной, потому что крупные АЗС осуществили много закупок топлива в сентябре и сейчас расходуют запасы. Однако уже в ноябре цены на бензин продолжат свой рост, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Ценник пойдет в гору в связи с похолоданием и ремонтами на НПЗ, рассказала она.

«В Москве и области АЗС могут не увеличивать цены до тех пор, пока не увидят аналогичные действия со стороны компаний-конкурентов, и до конца октября это возможно, так как топлива было закуплено достаточно. Но в ноябре нас ждет рост цен, минимум на 50 копеек», — прогнозирует Бунина.

В дальнейшем многое будет зависеть от общей динамики инфляции, которая пока показывает рост.

Цена в среднем по России на бензин АИ-95 сейчас — 59 рублей, на АИ-92 — 54 рубля, год назад стоимость АИ-95 составляла около 51 рубля.