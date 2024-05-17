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Приднестровье не останется без российского топлива

Приднестровье не останется без газа даже в случае, если Украина откажется транспортировать российское топливо, сообщает РИА Новости.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что топливо можно будет доставить другими путями.

Молдавия не будет препятствовать поставкам газа даже в случаях, если истечет срок действия контракта с Украиной о транзите российского газа.

Возможна поставка природного газа в приднестровский регион по «Турецкому потоку», а затем по Трансбалканскому маршруту