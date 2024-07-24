Президент Словакии поставил Киеву ультиматум по транзиту российской нефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини фактически поставил Украине ультиматум, пригрозив Киеву ответными мерами, если вопрос с транзитом нефти из РФ не решится, сообщает «Царьград».

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто выставил свой ультиматум президенту Украины. Он отметил, что Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро на оружие для Киева, пока тот не решит вопрос с транзитом российской нефти.

Ранее сообщалось, что Венгрия также не одобрит выделение странам Евросоюза 6,5 млрд евро из так называемого фонда мира на закупку вооружения для Украины, пока не будет решен вопрос с транзитом российской нефти.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что пока вопрос транзита нефти ЛУКОЙЛа не будет решен, выплат не последует.