Предпосылок для снижения инфляционных ожиданий в 2026 году в РФ нет — эксперт

Снижение инфляции до 4% без снижения инфляционных ожиданий практически невозможно. Если население и бизнес ждут высокой инфляции, то они меняют своё поведение. Потребители покупают товары впрок, создавая повышенный спрос. А бизнес заранее закладывает рост издержек в цены и приостанавливает долгосрочные инвестиции. Это создаёт порочный круг и такие действия сами по себе вызывают инфляционную спираль, заявила РИАМО сертифицированный брокер Татьяна Мальцева.

Снижение инфляционных ожиданий — это не следствие, а обязательное условие для устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 4%. Даже если ЦБ временно снизит ликвидность, то всё равно инфляция быстро вернётся на высокий уровень, пока ожидания не будут «заякорены», отмечает эксперт.

«Предпосылки для снижения инфляционных ожиданий крайне слабые, и большинство мер их действительно разгоняют либо недостаточно эффективны», — полагает Мальцева.

Она назвала потенциальные факторы, которые могут снизить инфляционные ожидания в России.

Во-первых, это стабилизация курса рубля: если ЦБ и Минфин смогут удержать валютный курс в узком коридоре без резких ослаблений, то это снизит валютную составляющую инфляции.

Во-вторых, снижение деловой активности. Высокие ставки уже охлаждают кредитование и спрос в некоторых сегментах (ипотека, кредиты на авто). Если это станет заметно в макростатистике (рост безработицы, падение реальных доходов), это может начать сдерживать потребительский ажиотаж.

«В краткосрочной перспективе (6-12 месяцев) предпосылок для устойчивого снижения инфляционных ожиданий практически нет. Действия властей разнонаправлены. ЦБ борется с инфляцией, а бюджетная политика ее подпитывает. Пока это противоречие не будет снято, например через ужесточение бюджетного правила или снижение госрасходов, инфляционные ожидания останутся высокими, а снижение инфляции до 4% будет носить временный и неустойчивый характер», — прокомментировала Мальцева.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что инфляция в РФ опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. При этом инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут оставаться на высоком уровне из-за таких факторов, как рост НДС, утильсбора и цен на бензин. Набиуллина отметила, что пока инфляционные ожидания не снижаются в отличие от инфляции.

