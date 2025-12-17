Не носит практического характера: эксперт — об идее лишить тунеядцев пенсии
Инициатива лишать пенсий тех, кто не делал взносы в систему, в настоящее время выглядит крайне нереалистичной и носит скорее дискуссионный, чем практический характер, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.
С одной стороны, граждане, занятые вне официального сектора и не участвовавшие в системе обязательных страховых взносов, формально не формировали пенсионные права в установленном порядке, заявил эксперт.
А с другой стороны, лишение граждан пенсионных выплат противоречило бы базовым конституционным принципам Российской Федерации как социального государства, закрепленным в статье №7 Конституции РФ, а также действующей системе социальных гарантий.
«Подобные заявления, как правило, используются для привлечения общественного внимания к проблеме теневой занятости, однако их трансформация в реальные законодательные инициативы представляется крайне маловероятной», — полагает Хачатурян.
Ранее стало известно, что общественники предложили лишить пенсионных выплат граждан, которые не вносили официальные взносы.
