Россиян-тунеядцев предложили лишать пенсии

Общественник Попов: не работавших ни дня россиян надо лишить пенсии

В РФ нужно обсудить возможность оставить без пенсионных выплат тех людей, которые ни дня не работали. Об этом « Абзацу » рассказал общественный деятель Вадим Попов.

Он отметил, что для этого необходимо внести поправки в Конституцию России. В нынешней ее редакции есть гарантия права на соцобеспечение в старости при недуге, инвалидности или же потере кормильца.

Попов предложил рассмотреть возможность реформы текущей пенсионной системы, чтобы увеличить ответственность россиян за собственное будущее. Так, есть смысл нарастить минимальный трудовой стаж, который нужен для получения полной социальной пенсии.

Еще общественник считает, что нужно создать спецпрограммы поддержки для россиян, у которых нет официального трудового опыта. Среди них должны быть переподготовка и помощь в трудоустройстве.

Также, по словам Попова, государству необходимо стимулировать добровольные накопления граждан. Сделать это можно с помощью налоговых льгот и госгарантий сохранности пенсионных сбережений.

«В конечном счете мы должны прийти к тому, чтобы граждане, кто за всю жизнь не проработали ни дня, не имели права на пенсию», — считает общественный деятель.

Попов назвал таких людей тунеядцами, не вносящими вклад в РФ. Соответственно, они не в праве требовать от страны денег.

