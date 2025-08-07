Праздник приходит к инвесторам: рынок акций обрадовался встрече Путина и Трампа

Рынок акций в России растет на фоне новостей о встрече Путина и Трампа

Российский фондовый рынок вырос более чем на 4% после заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова, который подтвердил, что место встречи лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа уже согласовано и ведется проработка деталей по данному вопросу, пишет ProFinance .

На фоне распространившихся новостей утром 7 августа акции на российских биржах начали стремительно расти.

К 11:13 по московскому времени основные биржевые показатели прибавили по 4,5%. Индекс Мосбиржи поднялся до 2888,53 пункта, а РТС достиг отметки 1134,72 пункта.

На торгах наблюдается широкий рост котировок. Особенно заметно выросли акции энергетических компаний: «Юнипро» лидирует с ростом почти на 10%, за ней следуют «Газпром» (+8,2%) и «НОВАТЭК» (+7,8%). Существенную динамику также демонстрируют ценные бумаги «Аэрофлота» (+7,2%), «Эн+ груп» (+6,7%) и «Татнефти» (+5,9%).

Предварительно известно, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе — с 11 по 17 августа. Точная дата и место проведения двусторонних переговоров пока не разглашаются.