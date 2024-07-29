Российское правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Она подразумевает 2 сценария развития — базовый и целевой, сообщает пресс-служба кабмина.

«Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок. Прежде всего — марганца, хрома и титана», – заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно базовому сценарию развития российского минерально-сырьевого комплекса, обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых практически не изменятся и останутся на существующем уровне.

При целевом планируется опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. Для этого запланировано открытие новых крупных месторождений, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.

Глава кабмина отметил, что в данной работе следует опираться на собственные решения в области изучения недр, добычи, переработки полезных ископаемых. Для этого отечественному бизнесу предложат более привлекательные условия для разработки и внедрения технологий.

Мишустин добавил, что среди основных задач обновленной стратегии — существенное повышение степени переработки и потребления минерального сырья, а также создание необходимой инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

Ранее правительство РФ увеличило пошлины на товары из недружественных стран. Так, заметно изменятся цены на солодовое пиво, вино и вермут, а также на целый ряд косметических и уходовых средств, на предметы личной гигиены и бытовую химию.