В РФ вслед за сладостями из недружественных стран подорожают одежда и алкоголь

В ближайшее время в России поднимутся цены на товары из недружественных стран из-за резкого скачка госпошлины, сообщает Mash .

После того, как в России начнет действовать новая пошлина на товары из недружественных стран, цена заметно изменится на солодовое пиво, вино и вермут, а также на целый ряд косметических и уходовых средств, на предметы личной гигиены и бытовую химию.

Подорожание ожидается по всей линейке Gillette, Colgate, S.C. Johnson & Son, Lacalut White, Blend-a-Med, President, R.O.C.S sensitive — на них пошлина поднимется до 35%. На одежду из Литвы, Латвии и Эстонии ставка поднимется до 50%.

Постановление российского правительства о повышении ставки вступит в силу 27 июля. Его действие будет длиться до 31 декабря 2024 года, но есть большая вероятность, что в новом году документ продлят, чтобы россияне начинали пользоваться отечественными аналогами перечисленных товаров.

Ранее сообщалось, что ожидается повышение цены на сладости из недружественных стран. Их стоимость может увеличиться до 30%.