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Mash: сладости из недружественных стран подорожают на 20–30% в августе

Резкий скачок цен на сладости из недружественных стран произойдет в середине августа, их стоимость увеличится на 20–30%, сообщает Mash .

Среди таких государств США, Япония, Швейцария, страны Европейского союза и т. д.

Дистрибьюторы зарубежных лакомств заявили, что цены увеличатся из-за постановления правительства РФ об изменении ставок ввозных пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран.

Повышение цен на продукцию будет заметно, ведь их стоимость вырастет на 20–30%. Так, подорожают известные лакомства Nutella, Oreo, Ritter Sport.

Увеличение цен не коснется шоколада, печенья и других лакомств из дружественных стран, а также KitKat, аналог которого изготовляется в Турции.