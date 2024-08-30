Правительство России продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Кабмин РФ продлил пошлину на экспорт подсолнечника до 31 августа 2026 года

Российское правительство до 31 августа 2026 года продлило срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника и плавающую пошлину на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, сообщает пресс-служба кабмина.

Мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельхозпродукции.

Правительство приняло решение продлить до 31 августа 2026 года экспортную пошлину на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну).

Продлевается срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

Кроме того, кабмин до 31 августа 2026 года установил экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Ограничения продолжат действовать на вывоз отечественной продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что правительство России приняло решение о введении ограничения на вывоз бензина из страны, которое продлится с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.