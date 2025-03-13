Правительство РФ поддержит изготовителей кормовых и пищевых добавок

С 1 января 2027 года компании, изготавливающие критически важные ферментные препараты и пищевые добавки, которые нужны для изготовления продуктов питания, и кормовые добавки для животноводства, получат государственную поддержку. Ее можно направить на создание или улучшение производств, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Российский бюджет возместит траты, понесенные подобными компаниями. Компенсацию можно получить в размере 20% от фактических затрат на возведение или улучшение объекта.

При этом есть и требование. Мощности по изготовлению ферментных препаратов, кормовых и пищевых добавок должны быть введены в эксплуатацию минимум в 2024 году. Конкурс среди проектов организует Минсельхоз РФ.

Ранее сообщалось, что комбинат по производству пищевых ингредиентов достроят в Подмосковье в 2026 году. Он изготавливает эту продукцию отечественного производства.