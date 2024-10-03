Комбинат по производству пищевых ингредиентов достроят в Подмосковье в 2026 году

Уже более 15 лет ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» выпускает пищевые добавки отечественного производства, которые являются доступными аналогами со схожими функциональными и питательными свойствами в готовом изделии дорогостоящему сырью. В настоящий момент компания ведет строительство комбината в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Предприятие производит полный ассортимент ингредиентов для мясной промышленности. Например, ячменная мука используется в производстве колбас и способна заменить от 5% до 8% мясного сырья. Рисовая мука выступает заменой крахмалов в производстве мясных полуфабрикатов, степень замещения составляет от 5% до 8%. Также компания выпускает мальтодекстрин — аналог сухого молока в молочных продуктах со степенью замещения от 20% до 30%.

Проект планируется реализовать в 2026 году, планируемый объем инвестиций составляет 240 млн рублей, мощность комбината — 800 тонн в месяц. Ввод в эксплуатацию создаст порядка 150 рабочих мест. В настоящий момент завершено возведение фундамента, установлена несущая металлоконструкция комбината. В ближайшее время планируется установка стен и кровли здания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.