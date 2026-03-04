Правительство по поручению Путина проработает уход с газового рынка ЕС

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении дать правительству поручение о проработке вариантов ухода с газового рынка Евросоюза. Вместе с отечественными газовыми компаниями кабмину предстоит детально изучить возможности для организации экспорта российского природного газа на новые перспективные рынки сбыта, сообщает РИА Новости .

Данное заявление прозвучало на фоне решений, принятых Евросоюзом. В январе Совет ЕС одобрил нормативный акт, устанавливающий график прекращения закупок российского сжиженного и трубопроводного газа. Согласно этому документу, импорт СПГ на основе краткосрочных соглашений будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам — с 1 января 2027 года. Что касается трубопроводного газа, то ограничения для краткосрочных поставок начнут действовать с 17 июня 2026 года, а для долгосрочных — с 1 ноября 2027 года.

Президент отметил, что в сложившихся условиях России может быть экономически целесообразно полностью свернуть поставки на европейский рынок и сосредоточить усилия на новых направлениях, где открываются возможности, с целью закрепиться там надолго.

«Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», — сказал Путин.

Российский лидер акцентировал, что подобные решения носят исключительно экономический характер и лишены какого-либо политического контекста.

В настоящее время поставки российского газа в Европу осуществляются лишь по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток», которая обеспечивает топливом государства Южной и Юго-Восточной Европы. Примечательно, что объем экспорта по этой европейской ветке в 2025 году достиг исторического максимума, превысив 18 миллиардов кубометров.

