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Экономист Кущ: Украина потеряла окно возможностей для списания своего долга

Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Киевский экономист Алексей Кущ сравнил реструктуризацию долга с победой, которая ускользнула от Киева, сообщает РИА Новости.

«Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37%», — добавил Кущ.

По словам экономиста, даже если спишут 37% от стоимости долга, проценты по нему обеспечат хорошую доходность для кредиторов. Срок погашения составит максимум 2036 год. Это очень сжатый график, учитывая продолжающийся украинский конфликт.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить в стране выборы президента.