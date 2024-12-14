Стимулирование экономики доступными займами приведет к моментальному скачку цен, поскольку нехватка рабочей силы не позволит оперативно нарастить производство товаров и услуг. Выдача дешевых кредитов в текущей ситуации — это змея, которая пожирает свой хвост, заявил РБК глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить. Но это не так, потому что, если дать сейчас необоснованные дешевые кредиты… Произведут не сразу, произведут через какое-то время, а влияние на инфляцию будет немедленное», — высказался Потанин.

Предприниматель считает, что в условиях дефицита рабочих кадров и при наличии дешевых кредитов в России может произойти необоснованный рост заработных плат. Это, в свою очередь, снова повлияет на спрос, он снова начнет расти, и эта ситуация будет похожа на «змею, которая пожирает собственный хвост».

При этом глава «Норникеля» отметил, что если все-таки решение выдавать дешевые кредиты будет одобрено, встанет вопрос, а кто может получить такой займ.

В преддверии заседания 20 декабря обсуждается возможность дальнейшего увеличения ключевой ставки, которая уже достигла 21%. Экономическое сообщество выражает серьезную обеспокоенность: ряд аналитиков предупреждает о риске стагфляции — опасного сочетания экономического спада с растущими ценами. Предпринимательский сектор опасается волны банкротств и сворачивания инвестиционных программ из-за жесткой монетарной политики.

Банк России, наблюдая значительное превышение инфляцией целевого показателя в 4% (текущий уровень 9,32% на 9 декабря — ред.), последовательно ужесточает финансовые условия. Одним из приоритетов регулятора стало сдерживание корпоративного кредитования, которое, по мнению ЦБ, способствует дальнейшему разгону цен.