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Поставки углеводородов в Азию по Северному морскому пути увеличились на 14,5%

Навигация по Северному морскому пути в 2024 году фактически прекращена. Экспорт углеводородов из РФ через восточную часть СМП увеличился на 14,5% — до 4,47 млн тонн, сообщает «Коммерсант» .

НОВАТЭК нарастил экспорт с «Ямал СПГ» в Азию на 5%, до 2,4 млн тонн. Было направлено 35 партий.

Также по Северному морскому пути в Китай 72 тыс. тонн сжиженного природного газа отправил «Газпром» с проекта «Портовая СПГ». Также на 33%, до двух млн тонн, увеличились перевозки нефти в Китай.

Ранее сообщалось, что Северный морской путь поможет сократить время доставки грузов в Азию до 40%.