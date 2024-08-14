Северный морской путь поможет сократить время доставки грузов в Азию до 40%

Альтернативный морской маршрут через Арктику по Северному морскому пути (СМП) станет перспективным вариантом, который поможет российским экспортерам сократить время доставки грузов в Азию до 40%, сообщает РИА Новости .

До недавних пор основным потребителем российского угля была Европа — делать туда поставки было легко и удобно. Но из-за санкций России пришлось переориентировать экспорт на азиатские страны.

Впервые за три года уголь отправили в Азию по СМП. Это направление стало особенно перспективным в современных реалиях, хотя ориентация на Восток и осложнила экспорт из-за больших расстояний и затрат на перевозку.

Тем не менее, по данным таможенной службы КНР, только за первые шесть месяцев 2024 года российский импорт достиг 43 млн тонн. Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский отметил, что РФ в скором времени начнет перестраивать логистику. Он отмечает, что в морских перевозках большую ставку делают именно на СМП.

По словам заведующего кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрия Завьялова, он сокращает дорогу до Азии на 30-40%, а также укорачивает время транспортировки. Так, в 2023 году по нему успешно переправили 36,2 млн тонн грузов. А в летнюю навигацию впервые с 2021-го по СМП в Азиатско-Тихоокеанский регион отправили партию угля.

На данный момент по СМП перевозят грузов меньше, чем через Красное море. Один из критических минусов маршрута — это непроходимость отдельных мест для обычных судов из-за тяжелых льдов.

Однако эксперт Завьялов считает, что маршрут осваивают довольно быстро. По его словам, к 2030 году предполагается обеспечение круглогодичной навигации по СМП.