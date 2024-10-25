Последствия ощутят все: повышение ставки ЦБ до 21% стало неожиданностью для многих

Рост ключевой ставки ЦБ сразу на 2 базисных пункта, до 21%, стал неожиданностью для многих, но текущее состояние экономики потребовало таких жестких мер, заявил РИАМО член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

В пятницу Центральный банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Это максимальное значение в истории страны.

«Повышение ключевой ставки до 21% оказалось неожиданностью для многих, но текущее состояние экономики потребовало таких жестких мер. Данный шаг Центрального банка направлен на борьбу с инфляцией и стабилизацию рубля, однако его последствия будут ощутимы для всех», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста ставок по ипотечным и потребительским кредитам, что сделает их менее доступными для населения. Рост ставок также скажется на рынке недвижимости, где увеличение стоимости кредитов может повлиять на цены и снизить покупательский спрос.