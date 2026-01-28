После скандала в Куршевеле Rendez-vous выводит деньги из РФ на кипрский офшор

Компания Rendez-vous выводит деньги из России на кипрский офшор после скандального корпоратива в Куршевеле. Среди счетов с Кипра числятся сумма в 1,3 млн евро и регулярные роялти на сотни тысяч евро за использование товарного знака, сообщает Baza .

Название бренда Rendez-vous и его логотип принадлежат кипрской компании Rendez-Vous Services LTD, которая была основана в марте 2014 года. Компания получала регулярные платежи за использование бренда: в 2017 году это были 396 тыс. евро, а в 2018 году — 681 тыс. евро.

Владельцем кипрского «Рандеву» является местная компания Brodile Industries LTD. Управляющей фирмой выступает Peritas Directors LTD. Личность владельца Peritas Directors LTD не разглашается, однако известно, что ее директором является киприот Михаил М., который также управляет множеством других офшорных компаний на Кипре. На острове был найден лишь один человек с таким именем — владелец гончарной мастерской в Ларнаке.

Согласно аудиторским отчетам, российская компания «Рандеву», принадлежащая семье Симона Бахчиняна, в последние годы имела задолженность перед своей кипрской «материнской» компанией в размере 1,3 млн евро. Непосредственно после начала СВО кипрская «Рандеву» впервые в своей истории перевела инвесторам аналогичную сумму дивидендов.

В документации Rendez-Vous Services LTD перечислены финансовые риски, среди которых фигурирует «военное вторжение России в Украину». В результате ухода западных конкурентов бизнес семьи Бахчиняна получил выгоду: выручка российской компании «Рандеву» выросла с 29 до 37 млрд рублей в период с 2022 по 2024 год.

