Помидоры по 400 рублей: в Калининграде взлетели цены на местные овощи

Жители Калининградской области заявили, что стоимость выращенных в регионе овощей и фруктов вдвое больше, чем привезенных. Соответствующие жалобы калининградцы стали отправлять губернатору Антону Алиханову на его личную страницу в соцсети «ВКонтакте», сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Свое недовольство жители стали высказывать в комментариях под постом главы региона, где говорится о расширении площади яблоневых садов в Гурьевском районе.

Так, один из пользователей написал, что заметил в магазине калининградские помидоры по 400 рублей за килограмм. Он также задал Алиханову вопрос, почему местные яблоки, помидоры и огурцы стоят вдвое дороже тех, что привозят из других регионов.

На ситуацию уже отреагировали в местном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. В ведомстве отметили, что в России работает свободное ценообразование, в связи с чем продавцы назначают цену на свою продукцию, ориентируясь на закупочную стоимость. По словам чиновников, именно по этой причине на одни и те же продукты могут встречаться разные цены.