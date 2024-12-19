сегодня в 10:58

Полная стоимость потребкредитов в России в среднем превысила 34%

Полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в основных российских банках в среднем выросла до 34%. Показатель увеличивается перед тем, как ЦБ РФ 20 декабря проведет заседание по ключевой ставке, сообщает газета «Известия» .

Среди топ-10 банков по объему портфеля займов физических лиц ПСК увеличилась в среднем до 34,2%. После того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 21%, показатель вырос на 1,4%.

Минимальная стоимость кредитов увеличилась до 28,8%. С последнего изменения ключевой ставки показатель вырос на 3%.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину из-за роста ключевой ставки.