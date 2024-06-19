Полная стоимость кредитов в ряде российских банков превысила 60%

Полная стоимость кредитов (ПСК) в некоторых российских банках увеличилась до 57-60% и выше. Это связано с тем, что в ее расчет входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, сообщает Lenta.ru .

По данным газеты «Ведомости», в 2022 году показатель, учитывающий все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, доходил до 45% на фоне ключевой ставки в 20%. Сейчас же ПСК в некоторых организациях превышает эти цифры.

Это объясняется тем, что с конца января в расчет ПСК входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит. В результате чего ЦБ продлил разрешение компаниям не соблюдать ограничения ПСК по потребительским кредитам. По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, на высокие показатели ПСК также влияет жесткая денежно-кредитная политика.

С июля по сентябрь предельная допустимая стоимость краткосрочных займов составляет 28,6-59,8%, а по долгосрочным — 33,5-41,6%.

В Росбанке можно получить до 7 млн рублей наличными сроком на 5 лет при ПСК до 63,4%. В Альфа-банке диапазон ПСК наличными до 15 млн рублей составит до 60,99%.

Самая высокая верхняя граница ПСК по кредиту наличными в банке «Зенит» — 80,959%.

Ранее ЦБ рассматривал вопрос о повышении ключевой ставки до 17-18%. Банк России допускает повышение ставки уже в июле.