Politico: ЕС на 20% нарастил объем закупки российской нефти

Страны Европейского союза в 2024 году на 20% увеличили объем закупок продуктов на основе российской нефти у трех НПЗ Индии. Об этом пишет в материале Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии, сообщает РИА Новости .

В период с января по август 2024 года Евросоюз приобрел топлива ценой почти на 20% дороже, чем в 2023 году. Продавцами выступили три крупных НПЗ Индии. Они функционируют на основе сырой нефти из РФ.

За это время три индийских НПЗ продали Евросоюзу 6,7 млн тонн ресурса. На этом они заработали 5,4 млрд долларов.

Ранее цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов. Это произошло в первый раз с 18 ноября.